Angri. Maltempo: tombini occlusi, via Nazionale allagata

Angri tombini occlusi. Via Nazionale allagata

È bastato un forte acquazzone per fare andare in tilt il sistema fognario in Via Nazionale. La mancata pulizia dei tombini e delle caditoie, come anticipato da agro24 qualche settimana fa (leggi articolo), ha inevitabilmente fatto allagare tutto il tratto stradale della trafficata arteria.

Prevedibili conseguenze

L’assessore delegato all’ambiente, la leghista Maria Immacolata D’Aniello, aveva garantito la calendarizzazione e la pulizia di tombini e delle caditoie ma Giove Pluvio è stato più rapido e a ha confermato lo scenario prospettato per il mancato servizio. Anche altre zone della cittadina sono state interessate da allagamenti.

ReCro

