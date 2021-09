Scafati. Fiume Sarno, Russo: “L’attuale depuratore non basta più.”

Da oltre vent’anni tra progettazione e cantieri, il collettamento fognario dell’agro nocerino sarnese prende la sua forma con la promessa di riuscire a gestire i cicli di depurazione delle acque reflue. I lavori non sono conclusi, ma dopo tutti questi anni i vecchi buoni propositi non bastano più. E’ questo l’allarme di massima che lancia il consigliere comunale di opposizione per la coalizione “Insieme Per Scafati” Michele Russo, che nelle ultime ore ha pubblicato sui suoi canali social un video con il quale si mostrano le poco edificanti immagini del canale San Tommaso, lì dove si incontrano parte dei reflui delle città di Scafati e Angri. Il disagio ambientale è evidente, l’acqua è di color marrone e rappresenta al meglio il biocidio del bacino idrografico del Sarno. La precaria condizione è contestualizzata dalla mancanza del collettamento fognario che dovrebbe collegare il canale al depuratore gestito dalla Gori, che presto dovrà caricarsi della depurazione di quest’altra massa d’acqua. E qui arriva il messaggio di Michele Russo:” La Gori ha già denunciato diverse crisi di funzionamento del depuratore di Scafati, con le acque del Canale San Tommaso sarebbe emergenza continua.” Infatti, come spiega l’ex candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative:” Le acque come quella del canale è in genere piene di solidi sospesi, al di là degli inquinanti, che metterebbero in crisi anche gli impianti di depurazione. I problemi che la Gori ha denunciato per il depuratore di Scafati andato in crisi, già ora, che ancora non riceve le fogne di Angri e Scafati, fanno capire che non si può continuare in via ordinaria a completare “solo” le opere in corso.”. Una vera e propria ammissione di un’incapacità della politica degli ultimi 20 anni nel risolvere programmaticamente un’emergenza ambientale in atto sul territorio, che non può però rimanere inascoltata per la salute dei cittadini:” Siamo in un punto morto con prospettive disarmanti, occorre intervenire di nuovo in maniera “straordinaria” per tanti problemi, il Governo e la Regione Campania devono prenderne atto. Siamo all’anno zero.” Conclude Russo.

