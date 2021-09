VIDEO – Angri. Palestra Via Stabia: OK concessione ai privati

Angri. Palestra Via Stabia: OK concessione ai privati

La palestra dell’Istituto Scolastico “Don Enrico Smaldone” di Via Stabia potrebbe essere concessa ai privati. L’ente Comune, con il bando pubblico, in scadenza il 19 settembre prossimo, ha aperto la manifestazione d’interesse per la presentazione delle domande. Le proposte dovranno necessariamente tenere conto della riqualificazione e miglioramento della palestra comunale. All’impianto è da tempo interessata anche un’associazione locale, che già da mesi ha presentato istanza per ottenere l’uso della palestra.















Lavori di completamento

Chi si prenderà in carico la gestione della struttura dovrà effettuare i lavori di completamento per rendere accessibile la struttura anche per le attività degli studenti del vicino “Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone”. La struttura di via Stabia si aggiunge, quindi alla lista degli impianti sportivi comunali da privatizzare, come già lo sono diventati lo stadio “Pasquale Novi” e le palestre “Pala Galvani” di Via Dante Alighieri e del Circolo Didattico Fusco di Via Adriana. In precedenza l’amministrazione Ferraioli ha cercati di concedere l’impianto sportivo di via Stabia ai privati. Nel 2018, fu pubblicato un bando per affidare la gestione a soggetti privati. Un avviso che, tuttavia, andò deserto.













Titolo gratuito della palestra

Nel nuovo bando è previsto che il contratto sia a titolo completamente gratuito per l’ente mentre il soggetto che prenderà in carico la gestione e la connessione della struttura per un arco temporale relativamente lungo, dovrà farsi carico dei lavori di riqualificazione, della gestione economica, funzionale e tecnico della palestra.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche VIDEO – Angri. La proposta: una strada alternativa al traffico della scuola Fusco