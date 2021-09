COLORE DELL’AUTO, QUALE SCEGLIERE

colori delle automobili, è una scelta basata non solo su criteri puramente estetici, ma costellata da credenze popolari del tipo che le auto gialle sono più visibili, i veicoli neri sono i più caldi in estate e le auto rosse, che evocano la velocità, hanno più probabilità di essere controllate dalla polizia. Henry Ford , in una famosa citazione, ha detto: “Il cliente può scegliere il colore della sua auto, purché sia nero”. Effettivamente, quella dei, è una scelta basata non solo su criteri puramente estetici, ma costellata da credenze popolari del tipo che le auto gialle sono più visibili, i veicoli neri sono i più caldi in estate e le auto rosse, che evocano la velocità, hanno più probabilità di essere controllate dalla polizia.

Il bianco continua ad essere preferito in fatto di colori di carrozzeria. Anche se oggi le Case automobilistiche sono sempre più spesso alla ricerca di particolari tonalità che siano esclusive e rappresentative di un determinato marchio e che si adattino alle diverse tipologie di veicolo. Effetti particolari come miche, scaglie di vetro, allumini lucidi fini e pigmenti cangianti aiutano a raggiungere l’obiettivo.

La classifica dei colori delle auto più popolari continua con nero e grigio. Spesso la scelta di un tono fuori dall’ordinario riduce le possibilità di furto , in quanto è più facile vendere un’auto bianca o grigia.

I colori delle automobili rispecchiano anche le condizioni sociali ed economiche del momento. L’annunciato rilancio del rosso, insieme all’arancione, è indice di voglia di ottimismo, di rinascita, di desiderio di ripartire dopo un periodo di crisi. In forte ascesa anche il blu. Le gamme cromatiche rappresentano comunque l’espressione della personalità dei loro utilizzatori.

Di solito, una persona che all’interno della società si sente collocata nel ceto “medio” è più propensa a scegliere il bianco, mentre chi preferisce passare inosservato tra la massa e non dare nell’occhio punta sul nero. Il verde viene invece individuato da chi è ottimista e non ha bisogno di cercare sicurezza al di fuori di se stesso. Il blu metallizzato inquadra una personalità forte e tutta d’un pezzo, mentre chi possiede un’automobile dalla carrozzeria di color pastello è solitamente timido, riservato, non troppo ottimista. Il grigio metallizzato è il colore preferito da chi è scrupoloso, serio ed affidabile.

Tutto semplice e scontato? Ma assolutamente no… Rosso e giallo, ad esempio, pur essendo solitamente associati a personalità ottimiste e gioiose, possono essere scelti anche da persone molto introverse ed insicure che, proprio attraverso il colore dell’automobile, intendono proporsi in modo differente.

E voi di che colore siete? Qual è il vostro colore?