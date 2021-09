Nocerart Castle Park: Presentata la rassegna a cura di Antonio Di Gennaro

Presentata oggi a Nocera Inferiore, all’interno del cortile e delle sale del Castello del Parco Fienga, la programmazione di eventi della seconda edizione del “NocerArt Castle Park”. Presenti all’incontro l’assessore alle politiche allo sviluppo economico e fondi comunitari Antonio Franza, la vicesindaco di Nocera Inferiore Federica Fortino , l’assessore al turismo Felice Casucci e il direttore artistico Antonio Di Gennaro. La rassegna culturale promossa dall’amministrazione ospiterà diversi importanti nomi dello spettacolo legati al direttore napoletano, con una fitta serie di impegni nel mese di Settembre che saranno estremamente collegati ai quartieri della città nocerina. Il progetto è stato possibile attraverso il finanziamento derivante dai fondi Poc 2016-2020.

Le prime parole sono dell’assessore Antonio Franza:“Questa mattina per l’amministrazione è una giornata felice grazie alla presentazione della seconda edizione del Nocerat Castle Park. Ringrazio in questo senso gli uffici comunali che con grande responsabilità hanno dato vita al progetto con immenso lavoro e fatica. Un progetto che arriva da lontano, dopo anni di lavoro siamo riusciti a dare un’indipendenza e sostanza alle attività culturali sul territorio. Un ringraziamento va a Casucci per il suo impegno per prorogare il termine massimo dei fondi Poc dal 2019 al 2021. Aldilà degli spettacoli, i momenti culturali riprenderanno anche la storia delle nostre piazze e delle nostra strade, e in questo senso Castello del Parco Fienga è fiore all’occhiello di questa città, ed è intenzione dell’amministrazione valorizzare questo sito che va custodito. Un ringraziamento al Sindaco per la fiducia che ha dato a me stesso e alla sua parte politica.”

“Gli spettacoli non devono essere solo vetrine, ma anche fare scoprire meglio l’ambiente e la città che li ospita, per questo va un plauso all’organizzazione di questo progetto. “ sono le parole di plauso dell’assessore al turismo Felice Casucci:” Bisogna costruire caratterizzazioni come quella eno-gastronomica, o naturalistica, costruendo così una forte identità turistica e culturale. In regione abbiamo fatto un piano turismo 2021 per costruire una progettualità politica e culturale condivisa tra le realtà locali, ripensando anche i nostri modelli di sviluppo. L’edizione è dedicata ai bambini, che vivranno il loro futuro secondo il nostro operato, questo non va mai dimenticato e con queste iniziative diamo cultura e opportunità alle prossime generazioni”

E con un sorriso, conclude il direttore artistico Angelo Di Gennaro:” Orgoglioso di questo compito, è stato un regalo di fiducia dell’amministrazione. Amo questo mestiere e amo stare tra le persone, quando mi hanno proposto la direzione ho immaginato di riunire un gruppo di amici che si vuole bene e vuole tornare nelle comunità dopo la pandemia di Covid-19. Perché non stiamo facendo supermercato, l’arte è opera di condivisione.”

L’accesso agli spettacoli/incontri è consentito solo ai possessori di Green Pass o di altro certificato attestante negatività al Covid-19 (ammesso dalle norme vigenti).E’ obbligatoria la prenotazione entro 12 ore prima dell’inizio di ogni spettacolo inviando una mail al seguente indirizzo nocerartcastlepark2021@gmail.com (con nome, cognome, domicilio e numero di telefono ed il riferimento del titolo dello spettacolo per cui si fa richiesta di prenotazione). La selezione dei posti fino ad esaurimento è per ordine cronologico