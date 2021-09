Pompei. Concorsi al Klimax Theatre per Pompeii comedy e short movie

Con il Premio letterario “Novelle Vesuviane” (organizzato dalla Compagnia Klimax Theatre Company, il Quaderno Edizioni e La Pro Loco “Villa Regina”) cala il sipario sulla prima edizione di Sharing Art Pompeii Events. La kermesse ideata e diretta dall’attore Luca Varone, dal mese di luglio ha ospitato presso la Residenza Artistica Sharing Art serie di eventi culturali tra cui: rassegne teatrali, eventi di danza, installazioni artistiche, presentazioni di libri, concerti, masterclass e seminari di alta formazione e specializzazione nelle discipline del canto, della recitazione, della danza e della musica. Antonio Cirillo con il racconto “Uno scherzo da prete” ha vinto il Premio letterario “Novelle Vesuviane” (200

euro messi in palio dalla Pro Loco Villa Regina di Boscoreale). A decretare il vincitore, la giuria presieduta da Pino Imperatore e composta da: Tiziana Castellano (presidente “Pro Loco Villa Regina”) Clelia Esposito (giornalista), Lina Gubitosi (scrittrice) Lucia Oliva (storica “il quaderno edizioni”), Gerardo Scala (Poeta), Luca Varone (Klimax), i giovani del Forum di Pompei. Il programma di eventi è giunto al termine ma è ancora possibile candidarsi per i festival Pompei Comedy 2021 e Pompei short movie 2021 le cui rispettive serate di premiazione sono a data da destinarsi. La prima edizione del festival Pompei comedy 2021 intende mettere in luce la comicità italiana con un confronto tra attori comici provenienti da tutta Italia, dando così spazio alla nascita di nuove forme d’arte. Le selezioni per accedere al Pompey comedy 2021 sono aperte a tutti gli attori comici professionisti, senza limite di età, che siano cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di idonei documenti identificativi. Le candidature sottoposte al giudizio insindacabile della Direzione Artistica, che decreterà i 16 concorrenti che andranno in finale. I premi messi in palio sono: Primo premio Giuria Tecnica (un assegno di € 700,00); Primo premio Giuria Popolare (un assegno di € 300,00); Secondo premio Giuria Tecnica (“Buono Viaggio” per 4 persone) Secondo premio giuria popolare (buono da 50 euro da spendere in libreria. Per scaricare il bando (https://www.klimaxtheatre.it/spettacoli/pompei-comic-2021/).

Pompei Shor Movie 2021 intende mettere in risalto il cinema, la più completa espressione d’arte nel campo della fantasia, lo strumento per eccellenza di informazione, maestro del coinvolgimento. L’obiettivo è dare l’opportunità a registi e a neo registi di raccontarsi e raccontarci attraverso i loro cortometraggi, accuratamente selezionati provenienti da tutta Italia. Le selezioni Sono aperte a tutti i registi aspiranti e professionisti, senza limite di età, che siano cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di idonei documenti identificativi. Le candidature saranno sottoposte al giudizio insindacabile della Direzione Artistica, che decreterà gli 8 cortometraggi che andranno in finale. Questo il link per scaricare il bando (https://www.klimaxtheatre.it/spettacoli/pompei-short-movie-2021/#toggle-id-2).

