San Marzano sul Sarno, manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

Da questa mattina, 6 settembre, sono stati avviati importanti lavori: dal completo ripristino della pavimentazione, al rinnovo dell’impianto di illuminazione, segnaletica innovativa e telecontrollo. Il vicesindaco Marco Iaquinandi dichiara a tal proposito: “Iniziano interventi straordinari e di forte impatto in grado di offrirci importanti risultati per sicurezza e innovazione per strade a intenso traffico. Ridurremo il più possibile i disagi per la circolazione ma chiedo il sostegno dei cittadini ed degli utenti per lavori che garantiranno significativi e positivi effetti sul territorio”

Condizioni di sicurezza

L’obiettivo dell’intervento è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale di San Marzano sul Sarno e garantire il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale nelle aree urbane. Contestualmente alla manutenzione straordinaria della carreggiata sarà anche eseguito, lungo le stesse arterie stradali, un intervento di ammodernamento dell’impianto d’illuminazione pubblica esistente. Da oggi i lavori si avviano da Via Papa Giovanni XXIII per circa 680 metri per una superficie totale della pavimentazione stradale pari a circa 6.810 mq: su questo tratto stradale gli interventi previsti sono:

− l’interramento della linea di alimentazione elettrica dell’impianto di illuminazione con sostituzione dei pali di supporto ove necessario e degli apparecchi illuminanti, da installare su plinto di fondazione esistente;

− la messa in quota di tutti i pozzetti, chiusini e caditoie presenti, oltre la loro pulizia presenti lungo il tratto;

− il ripristino dei cordoli e delle pavimentazioni dei marciapiedi con lastre di ricomposto vulcanico;

− il rifacimento della pavimentazione stradale con un preliminare intervento di fresatura dell’esistente strato e il successivo rifacimento per tutta la larghezza e lunghezza del tratto stradale.

In prossimità dell’attuale rotatoria è stato previsto il posizionamento di una geogriglia di rinforzo.

È inoltre previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale, della segnaletica verticale con cartelli in materiale composito e pali zincati, l’installazione di specchi infrangibili in acciaio inox per la sicurezza degli incroci, installazione di cartelli di Segnaletica a cassonetto con LED nei bordi nelle intersezioni al fine di migliorare la visibilità, la messa in opera di un sistema di videosorveglianza integrato con quello attualmente in uso presso il comando di polizia locale.

“Si tratta di un importante e imponente intervento che riguarderà tutto il nostro territorio e ci consegnerà una città più bella e sicura. – dichiara Marco Iaquinandi – Purtroppo, visto l’imponenza dell’intervento, ci saranno alcuni disagi: tuttavia saremo attenti e minuziosi nell’esecuzione dell’opera e nella tempistica”.