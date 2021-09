VIDEO – Corbara. Pietro Pentangelo verso il terzo mandato

Corbara. Pietro Pentangelo verso il terzo mandato, resta solo il quorum

Parla Pietro Pentangelo poche ore dopo la presentazione dell’unica lista per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale nella cittadina di Corbara. Per essere eletto dovrà raggiungere soltanto il quorum degli elettori ovvero il 50 per cento più uno, una missione non impossibile visto i numerosi attestati di stima che Pentangelo ha ricevuto dai suoi concittadini che lo hanno spinto a candidarsi per il terzo mandato.















Consiglio di maggioranza assoluta

Tutti e dieci i candidati della lista “Alba Corbarese” entreranno in consiglio comunale a supporto di Pentangelo che non avrà quindi opposizione. Un terzo mandato che si apre nel segno della continuità amministrativa auspicata dal sindaco Pentangelo e dalla sua amministrazione.













Il supporto dell'”assemblea dei sindaci”

Per Pentangelo, supportato nel percorso della candidatura dai sindaci dell’agro, che gli hanno apertamente manifestato l’appoggio, continua anche l’impegno per l’agro con la costituenda conferenza dei sindaci che ha riferimento proprio a Corbara dove da alcuni mesi i primi cittadini dell’agro e della valle metelliana si stanno periodicamente incontrando per trattare problemi comuni.

Il servizio è di Tiziana Zurro

