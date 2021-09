Mercato San Severino. Ciclo depurativo e stop miasmi: il progetto di Gori

Mercato San Severino. Pubblicato il bando di gara per l’efficientamento del depuratore di costa. Potenziamento del ciclo depurativo e stop ai miasmi grazie al progetto di Gori

Buone notizie per i cittadini di Mercato San Severino. È stato pubblicato, infatti, il bando di gara per i lavori di adeguamento del depuratore situato nella frazione di Costa, recentemente trasferito in gestione a Gori dalla Regione Campania, che ha finanziato gli interventi per un importo complessivo di 4.829.081,15 euro. Le opere, di cui Gori è soggetto attuatore, attraverso la sostituzione di alcune apparecchiature oramai obsolete, consentiranno di potenziare il ciclo depurativo, riducendo anche le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai cattivi odori provenienti dall’impianto, e i rumori molesti legati ad alcune fasi della depurazione.

“Il nostro obiettivo è quello di potenziare e migliorare sempre più il servizio attraverso l’efficientamento degli impianti, alcuni dei quali di recente acquisizione, tra cui l’impianto di Mercato San Severino. Le numerose azioni che stiamo portando avanti sul territorio, dando massima rilevanza alle esigenze della comunità e interloquendo costantemente con i cittadini e con le amministrazioni comunali, hanno come obiettivo prioritario la salvaguardia dell’ambiente e il benessere dei cittadini” le parole dell’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello. Un impegno volto anche al superamento dell’emergenza ambientale che interessa il fiume Sarno e i suoi affluenti, scandito dalle numerose opere alla rete fognaria che sono in corso nell’agro nocerino-sarnese, e da una proficua sinergia con tutti gli attori sociali coinvolti, portata avanti anche attraverso le azioni di sostenibilità ambientale messe in campo. Come Un click per il Sarno, attraverso cui gli utenti aderiscono, in maniera totalmente gratuita, al servizio Bolletta Web. Grazie alle 16.000 iscrizioni effettuate, infatti, Gori ha accantonato 16.000 euro, che saranno devoluti in progetti concreti per la salvaguardia del fiume sviluppati in sinergia con l’associazione ambientalista Marevivo.

Dell’impegno per il Sarno fa parte anche il progetto Energie per il Sarno: un tavolo di concertazione permanente con i sindaci dell’area sarnese, a cui partecipano 33 amministrazioni comunali.

“Apprendiamo con favore che finalmente è stata pubblicata la gara per i lavori di ammodernamento del depuratore di Costa. Gori, in quanto nuovo soggetto attuatore dal mese di gennaio, ha svolto attività di miglioramento e mitigazione che tuttavia non hanno risolto definitivamente le criticità a cui sono ancora soggetti i residenti nelle aree prossime al depuratore. Questi interventi, insieme ad una maggiore attività di controllo soprattutto rispetto agli sversamenti illeciti, contribuiranno a migliorare la qualità di vita della nostra comunità” dichiara il Sindaco, Antonio Somma.