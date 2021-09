Nocera Inferiore. Pronta la targa per celebrare il centenario di Domenico Rea

Sarà presentata domani mattina alle ore 10 in Via Lanzara la targa in onore del famoso scrittore e della celebrazione del suo centenario.

Presentata ieri in conferenza stampa all’interno di Villa Lanzara a Sarno la rassegna culturale di evento di celebrazione del centenario della nascita di Domenico Rea, che cade proprio oggi otto settembre. Presenti alla conferenza il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, il vicesindaco di Nocera Inferiore Federica Fortino, il presidente del Comitato Nazionale per il centenario di Rea Pasquale Sabbatino, la Prof.ssa Rosa Maria Grillo, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici di Salerno, Raimondo De Maio, editore della Dante & Descartes, e la Dott.ssa Lucia Rea, coordinatrice della fondazione Rea e figlia di Domenico. Assente il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Tra mostre e numeri speciali, durante il momento mediatico è stato comunicato come domani sarà presentata nel luogo che era la casa dello scrittore napoletano a Nocera Inferiore una targa celebrativa intitolata suo nome accompagnato dal gruppo di lettura locale, un tributo della città di Nocera Inferiore identificata quasi in maniera visionaria dal Rea in “Nofi”.

Su questo Interviene Federica Fortino, anche assessore alle politiche culturali della città nocerina: ”Siamo soddisfattissimi di esser stati capaci con molto lavoro di poter presentare questo percorso culturale in celebrazione del centenario della nascita di Domenico Rea, c’è stato un coordinamento generale tra i comuni, le associazioni e la fondazione Rea. Presenteremo domani la targa intitolata a Rea davanti a quella che era la sua casa nella nostra città, con anche un momento organizzato dal nostro gruppo di lettura per ricordare la memoria di un’intellettuale importantissimo del nostro territorio. Grazie a Domenico che grazie alla sua memoria ha riunito tutto e ha dato la possibilità di mettere in piedi tutto questo”.