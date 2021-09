Pompei. Polizia Municipale e Vigili del fuoco sventano una tragedia in casa di anziani

Un ultraottantenne bloccato accidentalmente fuori al balcone sito al quarto piano di uno stabile del centro di Pompei, a causa dell’infisso rimasto improvvisamente bloccato mentre sua sorella, parimenti anziana e malata di halzaimer era riversa al suolo nelle stanze interne all’appartamento. Nel frattempo una pentola a pressione ribolliva sui fornelli accesi. E’ questo il terribile quadro che si è presentato davanti agli occhi di chi ha prestato soccorso ad una casa di anziani in una situazione di emergenza che faceva presagire una tragedia possibile e imminente, quando sono arrivati a salvare tutti una squadra di agenti di polizia municipale insieme a pompieri, che si sono calati fuori al balcone del quarto scendendo piano dal piano superiore. Gli agenti di Polizia e del Fuoco (e il 118) erano stati provvidenzialmente avvisati dai vicini di casa degli anziani in pericolo, messi sull’avviso dalla puzza di bruciato che proveniva dal loro appartamento. E’ stata con questa tempestiva e coraggiosa operazione (i vigili urbani del corpo di Pompei comandato dal colonnello Gaetano Petrocelli erano coordinati dal tenente Raffaele Masullo) che sono stati salvati gli anziani in pericolo ed è stata messa in sicurezza la loro abitazione prima che subisse una pericolosa esplosione. Nella stessa giornata la Polizia Municipale ed i Vigili del fuoco hanno dovuto intervenire (nel pomeriggio) anche in via Stabiana a causa di un incendio di sterpaglie.

Agro24Spot