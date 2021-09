VIDEO – S.Egidio al voto. Marrazzo ora confronto pubblico con La Mura

Marrazzo già pensa a un pubblico confronto con Antonio La Mura per dare modo ai cittadini di verificare e comparare i diversi modi d'intendere l’amministrazione della città



















S.Egidio al voto. Marrazzo ora confronto pubblico con La Mura

La lista a supporto di Roberto Marrazzo “Coraggio Sant’Egidio” è una lista competitiva come afferma lo stesso candidato dopo la presentazione in comune dell’elenco dei candidati al consiglio comunale a suo supporto. Una lista che sintetizza tutte le fasce sociali cittadine che hanno voluto convergere intorno al nome dell’ex sindaco della cittadina santegidiese.















Marrazzo indica già le prime linee guida sull’amministrazione della città facendo un confronto tra la sua amministrazione e l’ultimo decennio costellato di vicissitudini amministrative per l’attuale compagine in carica che per ben due volte ha registrato le dimissioni del sindaco Carpentieri maggiore sostenitore di Antonio La Mura.













Un pubblico confronto

Il servizio è di Alfonso Romano















