Angri. Via Nazionale: si consuma lo strappo sociale

Tra miasmi, rifiuti e mancanza di sicurezza complessiva lungo i due chilometri della Strada Statale 18, ora Via Nazionale, potrebbe riprendere slancio l’azione il movimento civico cittadino “Aria Nuova” sorto in maniera spontanea nel 2013 conseguentemente al grave malfunzionamento del depuratore di una delle aziende agro alimentari della zona che pregiudicò in maniera evidente la qualità della vita nella popolosa zona. Problemi analoghi che ancora si riscontrano ciclicamente soprattutto nella fase della campagna della trasformazione del pomodoro, ma “tollerata” residenti che però da tempo hanno consumato lo strappo lungo l’asse viario che delimita la vecchia area industriale e quella residenziale concepita e nata male da un brutto “pasticcio” negli anni novanta quando la zona agricola fu completamente snaturata e cementificata da nuovi caseggiati infilati ai limiti minimi del suolo agricolo. Troppe volte l’ARPAC è dovuta intervenire sul tratto interessato.















Gli errori del passato

Errori del passato pagati oggi da chi ha deciso di vivere in questa parte di “paese” carente di ogni servizio e di una concreta opera di urbanizzazione. La rete ferroviaria metropolitana taglia in due la città, in ogni senso. La politica degli anni novanta mise a litigare, nel tempo, imprenditori e cittadini per la rivendicazione dei loro legittimi “spazi” con conseguenze oggi più che evidenti mentre gran parte dei responsabili è nella gloria dei cieli. Un’intera zona è senza servizi, nel degrado e manifesta scarsa sicurezza. La politica improvvisata dei decenni passati e quella approssimativa del presente, che non programma, hanno dimenticato imprenditori e abitanti.

L’area PIP comunale

C’è una eccezione: l’area PIP comunale di via Santa Maria, progettata realizzata durante il sindacato Postiglione ma praticamente sotto utilizzata con molti capannoni vuoti o ridotti a depositi, con le strade di collegamento inadatte, come denunciano gli abitanti di Via Santa Maria, che sono costretti ogni giorno a fare i conti con i mezzi pesanti fuorviati dai navigatori e imbottigliati nell’imbuto di una strada ristretta e incompleta. Via Nazionale è una periferia “incompleta” e affollata di gente, drammaticamente abbandonata a sé stessa.



















Il Plesso Taverna: vergogna angrese

In località Taverna la palestra costruita a ridosso tra i due secoli è stata vandalizzata nell’arco di pochi anni. Il complesso del plesso scolastico conta anche un campetto e un parco giochi chiusi per “manifesta burocrazia” e una vergognosa incapacità amministrativa più che ventennale. La rete fognaria precaria favorisce poi gli allagamenti.















Un’improbabile linea Maginot

Il prolungamento di Corso Vittorio Emanuele è stato tagliato in due dalla soppressione del passaggio a livello e non sono state previste strade alternative di collegamento con la parte nord della città. Insomma una desolazione complessiva e uno stato di rassegnazione evidente della popolazione residente che ha praticamente preso i contatti con le ultime amministrazioni comunali: da Mauri a Ferraioli stesso registro. Allo stato di fatto queste situazioni non sembrano prospettare soluzioni immediate ma meriterebbero particolare attenzione e azioni politiche possibili anche con la ripresa dell’azione del movimento “Aria Nuova”, ma serve la concreta partecipazione attiva dei cittadini come propulsore. Un movimento che potrebbe essere una molla necessaria per intraprendere azioni di tutela della vasta area periferica a nord della città. Sono solo presunte voci ma possibili sviluppi potrebbero esserci nelle prossime settimane, lo scenario politico sembra, infatti, destinato a mutare rapidamente.

Luciano Verdoliva

