Pompei. I sottopassi per De Luca non sono tutti da abolire

“Stiamo progettando l’abolizione dei sottopassi in tutto l’Agro Nocerino”. Avrebbe dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca il 6 settembre 2021. Vale a dire in occasione della presentazione del progetto della nuova rete aereo portuale regionale della Campania. Dichiarazione (la sua) prontamente raccolta dall’associazione “Pompei no sottopassi” e le altre del territorio che contestano la scelta della soluzione dei sottopassi per il progetto Eav che tra poco dovrebbe andare in cantiere con il beneplacito sostanziale (anche se mai dichiarato esplicitamente) della maggioranza del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. Nello specifico la recente dichiarazione di De Luca viene utilizzata come prova da chi si ostina a Pompei a contrastare la messa in opera di sottopassi come soluzione da adottare a seguito dell’abolizione di quattro passaggi a livello per attraversare la rete ferrata underground. Lo9 scopo è quello di dimostrare che il presidente della Regione Campania non mantiene un atteggiamento uniforme riguardo all’adozione dei sottopassi dal momento che non ha neanche risposto all’interrogazione del consigliere regionale Fulvio Frezza che lo aveva intervistato proprio sull’argomento, anche se nella sua interpellanza regionale i sottopassaggi da abolire erano siti sul territorio di Pompei e non nell’ambito della provincia salernitana rispetto ai quali (relativamente alla dichiarazione trascritta) il presidente della regione Campania sembrerebbe intenzionato ad adottare diverse risoluzioni.

