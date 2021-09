Scafati. Brutto incidente in via Dossetti

Quattro auto e tre motocicli coinvolti nella carambola stradale innescatasi intorno alle 23 di martedì 07 settembre in Via Dossetti, nel tratto stradale prospiciente la pizzeria Il Lanternone. Probabilmente il tutto causato dallo sbandamento in curva di una Wolkswagen Polo nera proveniente da Via Genova. La Polo, stando alle prime ipotesi formulate, per motivi quasi certamente legati all’eccessiva velocità, ha impattato contro una Fiat Punto di colore grigio chiaro che, a sua volta, ha urtato un palo della pubblica illuminazione ed una Hyundai I35 con successivo coinvolgimento di tre motocicli in sosta davanti alla pizzeria ed una Smart.

Per fortuna, contrariamente a quanto avviene solitamente davanti alla pizzeria, in quel preciso momento non si trovavano persone sul marciapiede, e nello spazio immediatamente antistante, e così non c’è stato alcun interessamento di pedoni che, considerata la dinamica dei fatti ed i danni riportati dai mezzi interessati, avrebbero potuto subire infortuni tutt’altro che di poco conto. Gran lavoro, ora, da parte degli agenti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri prontamente giunti sul luogo dell’accaduto per far luce sull’esatta dinamica dei fatti così da fornire utili indicazioni alle compagnie assicurative. Per il momento, solo un gran lavoro per le carrozzerie. Anche se qualche mezzo potrebbe aver subito danni per cui non valga la pena il ripristino.