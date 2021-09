Scafati. Russo: "I vertici dell'Eav e della Regione Campania non possono abbandonare i territori in questo modo

Scafati. Soppressione corse Circum: la denuncia di Russo

“La soppressione, è proprio il caso di dire dalla sera alla mattina – comunicato il pomeriggio del 7 settembre per il giorno successivo -, dei treni della Circumvesuviana della tratta Poggiomarino-Scafati-Pompei-Napoli taglia fuori dal trasporto locale una zona che storicamente si serviva di questa linea per lavoratori, studenti e familiari che abitano nei paesi vesuviani collegati. Non ricordiamo a memoria una simile incapacità gestionale con la totale soppressione dei treni”.

Così Michele Russo, consigliere comunale di Scafati, denuncia i disagi dei pendolari che quotidianamente prendono utilizzano i convogli della Circum per raggiungere Napoli dall’Agro e dall’hinterland vesuviano.

Territorio abbandonato

“I vertici dell’Eav e della Regione Campania non possono abbandonare i territori in questo modo. Da un lato parliamo di sviluppo sostenibile, di riorganizzazione della mobilità, di piani per il trasporto pubblico e poi sopprimiamo la Circumvesuviana a Scafati, a Pompei, a Poggiomarino, ed i relativi collegamenti con Napoli e le altre città come Torre Annunziata, Torre del Greco etc. Speriamo che la decisione rientri quanto prima, anche se trovo grave il semplice fatto che si sia arrivati a vivere una situazione simile”.

