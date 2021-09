San Marzano sul Sarno. Le priorità di Carmela Zuottolo

Un’estate intensa sul fronte amministrativo per Carmela Zuottolo e la sua maggioranza. Il 23 agosto è stato anche approvato il bilancio di previsione. Intanto si lavora anche per la messa in sicurezza degli argini dei canali e per l’abbattimento del ponte di via Marconi, come spiega la stessa prima cittadina Zuottolo.

Il servizio è di Tiziana Zurro

