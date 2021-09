Pompei. Nuova raccolta di plastica il 19 settembre. Sarà utilizzata per lo Street Festival

Appena due mesi e l’Arenile di Rovigliano é di nuovo invaso dalla plastica per cui é partito l’appello per una nuova raccolta che richiede la collaborazione di Pompei e di tutto il territorio prima che una parte dei materiali plastici depositati sulle rive tornino in mare mettendo a rischio la vita di tutti gli esseri che lo abitano.

Il prossimo 19 settembre Plastic Free, in collaborazione con il Pompei Street Festival, ha organizzato un nuovo grande evento di raccolta a partire dal Villaggio del Fanciullo e questa volta tutta la plastica recuperata sarà utilizzata durante il Festival di fine settembre per la realizzazione di alcune sculture grazie al Collettivo CIAN, un gruppo cileno di Street Artist.

“Facciamo girare la locandina tra social e Whatsapp perché serve l’aiuto di molti volontari. – E’ l’appello di Plastic Free di Pompei. – Basta un paio di guanti per allungare la vita del nostro pianeta”.

Ecco Questo il link che tutti potranno utilizzare confermare la propria adesione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/19-sett-torre-annunziata/

Agro24Spot