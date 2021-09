Pagani. Passamano delegato ai servizi cimiteriali

Nuova nomina in seno all’amministrazione comunale paganese: il consigliere comunale del gruppo Pagani Protagonista, Tommaso Passamano, con nomina n. 3 dell’8/09/2021 è stato delegato alle Funzioni dei Servizi Cimiteriali.

“Un segnale di ulteriore vicinanza e attenzione alle necessità dei cittadini da parte dell’amministrazione De Prisco, in questo caso in riferimento ai servizi cimiteriali, per focalizzare ancora di più l’impegno sulle istanze e le necessità inerenti il camposanto paganese di via Leopardi”, si legge in una nota diramata dal comune.