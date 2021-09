Pompei Comune e ASL Na 3 insieme per i tamponi ai turisti in visita al Parco Archeologico

(Pompei – Mario cardone) Un Protocollo d’intesa tra Comune Asl Napoli 3 Sud é stato sotto scritto per la somministrazione dei tamponi antigenici e agevolare l’ingresso nell’area archeologica sulla base dell’esigenza manifestata dal Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, per far fronte alla mancanza del green pass da parte di numerosi visitatori, molti dei quali stranieri.

L’esigenza ha trovato risposta nell’iniziativa congiunta del primo cittadino Carmine Lo Sapio e il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto.

Il Comune di Pompei sulla base del protocollo sottoscritto ha pubblicato un Avviso che ha scadenza il 13 settembre per la partecipazione di centri sanitari al presidio dell’Asl a cui spetterà il compito di coordinare il personale dei centri accreditati e ad organizzare i turni di lavoro, nonché ad inserire i risultati dei tamponi antigenici sulla piattaforma regionale Sinfonia. Sono già arrivate manifestazioni d’interesse a Palazzo de Fusco ed è intenzione dell’Amministrazione avviare immediatamente il servizio di vaccinazione che sarà aumentato man mano con l’arrivo delle nuove richieste.

“Siamo felici di sostenere il Parco Archeologico – è il commento del sindaco si Pompei – considerato che i turisti stanno tornando a visitare gli Scavi di Pompei. Questo provvedimento – avviato di concerto con l’Asl Napoli 3 Sud andrà in sinergia con le associazioni e il volontariatoin rete con le istituzioni. I rapporti con il direttore del Parco Archeologico percorroeno strade mai seguite. Dopo quest’anno catastrofico per il turismo e l’economia, abbiamo di fronte delle sfide non di poco conto che assieme sapremo affrontare e superare brillantemente per ridare a Pompei la serenità e la prospettiva che merita. Non appena avremo le prime adesioni da parte dei centri accreditati partiremo immediatamente continuando a lavorare anche su altri fronti per future e bellissime iniziative”.