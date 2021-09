Sarno. Otto medici in arrivo all’ospedale “Martiri del Villa Malta”

Dovrebbero essere reclutati, seppure a tempo determinato, otto medici. Altrettanti sono previsti con destinazione l’Ospedale “Martiri del Villa Malta”. Si sbloccano quindi alcune procedure che consentiranno di ovviare, seppure temporaneamente, alla penuria di medici che si registra nella struttura sanitaria e diffusa anche agli altri presidi ospedalieri dell’ASL salernitana.

La lista delle assunzioni

La lista di nuove assunzioni a tempo determinato prevede l’arrivo, nella struttura ospedaliera di via Sarno Striano, di tre pediatri, quattro ginecologi, un chirurgo e medici di pronto soccorso. Sarebbe in corso anche una trattativa con l’ASL di Caserta per rafforzare ulteriormente il reparto di ostetricia ginecologia. L’ospedale di Sarno è logisticamente strategico poiché serve un bacino di popolazione molto ampia che abbraccia i comuni della provincia di Salerno e quella del napoletano.

ReCro

