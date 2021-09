Scafati. Acse sfrattata, arriva l’ordinanza per evitare lo stop alla raccolta

E’ stata necessaria un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente per scongiurare il blocco della raccolta dei rifiuti. Tra pochi giorni l’Acse dovrà lasciare libero il deposito mezzi in area ex Copmes, dopo che lo stesso è stato acquistato all’asta dalla Esposito srl. Lo sfratto incombe sulle spalle della partecipata scafatese già dallo scorso mese di maggio, con l’esecuzione forzata prevista prima a giugno, poi traslata a luglio e infine al 15 settembre. Non avendo l’Acse disponibilità di una nuova area da adibire a deposito mezzi, il Consiglio Comunale ha deliberato di concederle in comodato d’uso una nuova fetta di proprietà sempre in zona ex Copmes. Un deliberato prodotto il 22 luglio, ma che di fatto è servito a ben poco. L’area è soggetta infatti a vincoli di natura urbanistici, considerata la stretta vicinanza con il cimitero comunale. Una circostanza che ha rallentato il rilascio delle necessarie autorizzazioni per renderla idonea a deposito mezzi adibiti alla raccolta rifiuti, compresa l’installazione di containers uso spogliatoi, bagni e serbatoio carburante. L’ordinanza sindacale ha permesso di superare queste difficoltà. “Nel transitorio che l’amministrazione comunale adotti tutte le necessarie procedure finalizzate a rendere l’area compatibile con la normativa urbanistico edilizia vigente, si ordina alla società Acse spa di utilizzare tale area, prevedendo l’esecuzione di tutte le opere necessarie a scongiurare l’interruzione di pubblico servizio con la conseguente emergenza sanitaria e di igiene pubblica” si legge nell’ordinanza, la numero 26, emanata dal Sindaco Cristoforo Salvati. La vicenda nasce un anno e mezzo fa, quando la curatela fallimentare della Scafati Sviluppo spa mette all’asta il suolo industriale, cat.D3, per un prezzo irrisorio di appena 20 euro/mq, classificandolo come parcheggio. Una consistenza di 13.600 mq acquistata dalla Esposito srl, già insistente nel perimetro ex Copmes. Prezzo d’acquisto 272 mila euro. Si scoprirà soltanto ad ottobre, grazie ad una interpellanza presentata dal gruppo Insieme per Scafati, che non esiste alcun atto urbanisticamente vincolante per la destinazione ad area di parcheggio. Un’operazione non del tutto chiara, che ha spinto il Sindaco Cristoforo Salvati a presentare un esposto querela alla Procura per far luce sulla vicenda. “Resto convinto che quel terreno non andava venduto, anzi svenduto, a privati – le parole di Giuseppe Sarconio – Per questo ho presentato una mozione che spero venga discussa al prossimo consiglio comunale che mira a riacquistare il terreno di proprietà comunale o quantomeno i 4000 mq, allo stesso prezzo che è stato venduto all’asta. Certo è che non si capisce ancora perché il comune non abbia partecipato all’asta o abbia interloquito con la curatela per trovare una soluzione”.

Adriano Falanga