VIDEO – Scafati. Russo: “Fiume Sarno, più regole e controlli”

Scafati. Russo: “Fiume Sarno, più regole e controlli”

Tra Via Cappelle e Via delle Industrie si ha l’esatta percezione della drammatica situazione nella quale versa il fiume Sarno, l’Alveo Comune Nocerino e i suoi confluenti. Il micro confluente Canale San Tommaso storicamente usato come scarico dalle industrie agro alimentari del territorio si presenta in un drammatico stato come denuncia il consigliere comunale di “Insieme per Scafati”, l’ingegnere Michele Russo.















Lo strappo sociale

Da tempo si sta consumando sul territorio lo strappo sociale tra imprenditori, politica e cittadini che non tollerano più questo drammatico stato di cose, avvertibile in particolarmente d’estate con la l’avvio della campagna di trasformazione del pomodoro, che in questa stagione calda, con i miasmi, ha raggiunto limiti insopportabili. C’è bisogno di precise regole e di rigidi controlli dice Russo.

Il servizio è di Tiziana Zurro

