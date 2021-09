Pompei. Avanzamento manutenzione straordinaria asse via Lepanto – via Crapolla

Prosegue a Pompei l’attività di manutenzione delle strade. Su un versante ordinario si sta procedendo alle rifiniture di alcune traverse con l’apposizione della segnaletica verticale e orizzontale. Altra cosa è la manutenzione straordinaria dell’asse viario composto da tre strade (via Lepanto, via Crapolla prima e via Crapolla seconda). E’ noto il dibattito sullo stato dell’arte riguardo alla qualità del lavoro fino ad ora eseguito (compresi i materiali utilizzati) che ha visto una dura polemica tra due protagonisti principali (il sindaco Lo Sapio per la maggioranza e il capo dell’opposizione, Di Casola). Il fatto è che solo alla fine (con il collaudo dell’opera) si potranno formalizzare eventuali critiche e considerazioni sull’esecuzione dell’opera e patteggiare con la ditta appaltatrice dei lavori eventuali opere aggiuntive ad integrazione e/o miglioramento. Ora quello che interessa tutti è portare a termine i lavori pubblici di ristrutturazione e messa in sicurezza delle 3 strade in cui si assiste alla partenza di un terzo (ed ultimo) stadio di via Lepanto, che dalla rotonda di connessione con via Mazzini arriva in prossimità di piazza Bartolo Longo. In questo tratto di strada si partirà da una fase di preparazione del manto stradale (che successivamente sarà asfaltato) all’esecuzione dei marciapiedi, che dopo una famosa variante prevedono il loro rivestimento in mattonelle di pietra lavica. Riguardo al fronte di cantiere aperto in via Crapolla prima siamo fermi alla comunicazione del 6 agosto del Rup Massimo Manfellotto che registrava la necessità di fermare i lavori in attesa di una variante (che necessitava di approvazione in commissione paesaggio) poi abolita con una variante successiva. Da allora i lavori (secondo alcuni residenti) sarebbero stati sospesi mentre dal Palazzo si assicura che sono ripresi. In conclusione (per non smentire nessuno) diciamo che procedono a singhiozzo, anche perché (a parte la seconda determina) non si ha conoscenza di ulteriori documenti amministrativi che dichiarano la ripresa dei lavori dopo il fermo di agosto.

