Angri. “Scuole Aperte Campania” incontra l’assessore Malafronte

Nella giornata di ieri una rappresentanza dei genitori dell’Associazione “Scuole Aperte Campania” del comitato di Angri ha incontrato l’assessore delegata alle politiche scolastiche Angela Maria Malafronte e il dirigente comunale Alfonso Toscano. Presenti al tavolo della discussione anche una rappresentanza di consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, attenti alle problematiche scolastiche.

Al centro della discussione le tempistiche per l’avvio della refezione e il trasporto scolastico. Malafronte avrebbe confermato, con l’avallo del dirigente Toscano, che l’ente sta ottemperando a tutti gli adempimenti necessari per l’avvio dei servizi. Pasti e trasporto saranno garantiti a tutti i richiedenti. “Noi ci auguriamo che questi servizi possano partire entro la fine del mese” affermano dall’associazione. Altro punto di discussione è stato l’utilizzo delle palestre da parte delle scuole. Tutte le palestre comunali, anche quelle date in concessione a terzi, nelle ore mattutine e fino alle ore 15:00 restano nella disponibilità degli istituti scolastici per cui sono sempre utilizzabili in orario scolastico. Attenzione particolare è stata data alle palestre di via Stabia e di via Nazionale. Per la palestra di Via Stabia è in corso una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un progetto che prevede la ristrutturazione per rendere completamente utilizzabile la struttura.

I punti della discussione

Si è discusso anche del completamento dello stabile di via Dante Alighieri: “Ci hanno rassicurato che i lavori inizieranno a stretto giro, al fine di consentire il definitivo trasferimento dell’Opromolla” sostengono i membri del comitato.

“Ci siamo raccomandati affinché tutti i controlli di competenza del comune nelle varie scuole (caldaie, scarichi, etc…), avvengano prima dell’inizio della scuola. Inoltre per le scuole dove l’anno scorso si sono avuti problemi in ingresso e in uscita legati all’aumento degli afflussi di automobili, all’organico attuale dei vigili, si aggiungerà personale proveniente dai progetti PUC, che aiuteranno nella gestione del traffico e a evitare che si creino assembramenti. Ora non dobbiamo fare altro che attendere i protocolli nazionali ma soprattutto gli orari la pubblicazione degli orari da parte delle scuole, per una serena ripartenza dell’anno scolastico. Noi ci auguriamo che in questo clima di maggiore fiducia tutto possa andare per il meglio” conclude il comitato.

Aldo Severino