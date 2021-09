NOCERART CASTLE PARK. Per esigenze televisive nazionali l’artista Rosalia Porcaro sarà presente sul piazzale mons. tortora (parrocchia Maria immacolata) sabato 18 anziché sabato 11 come da cartellone.

Tutte le prenotazioni effettuate per il giorno 11 varranno anche per il giorno 18. Non sarà possibile effettuare nuove prenotazioni per sold out

Agro24Spot