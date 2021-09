Pompei. A fine settembre sarà aperta via Masseria Curato

Dovrebbe essere dovuto al furto di un grosso cavo che collega la cabina elettrica all’impianto delle luci e a quello del collettore delle acque piovane, l’ultimo periodo di sospensione (che fino ad ora sono stati diversi con le più svariate scuse) che ha fatto entrare il cavalcavia sull’asse ferroviario dello Stato, tra le opere incompiute che formano l’eredità che le amministrazioni pompeiane lasciano a quelle che arrivano dopo. Si chiamerà “via Masseria Curato“ la strada in via di completamento che tra poco sarà aperta al traffico? non lo sappiamo. Unica cosa acclarata è che questa volta veramente dovrebbe essere attivata la funzione stradale di quel sovrappasso commissionato da Rfi allo scopo di eliminare due passaggi a livello lungo la strada ferrata: uno sito a poche decine di metri dall’imbocco dell’omonimo cavalcavia e il secondo sito in via Stabiana, che dovrebbe essere murato quando entrerà in funzione la variante che convoglia parte del traffico di via Plinio verso il centro di Pompei (passando per Parco Maria). Resterebbe attivo sull’asse stradale Napoli – Salerno solo il traffico diretto ai 3 ingressi del Parco Archeologico di Pompei. Il fatto è che l’opera di collegamento viario di servizio al Parco Archeologico e al centro della Pompei moderna non può dirsi ancora completa perché manca un secondo cavalcavia che dovrebbe portare il traffico sottratto a via Plinio su via provinciale Mazzini. Questo secondo tratto dovrebbe far parte del progetto di Hub al momento ancora nel cassetto. Ne deriva che i mezzi più lunghi (come bus turistici ed autocarri) avrebbero difficoltà a svoltare dalla variante a via Stabiana per cui i vigili urbani (quando aprirà la variante stradale) dovrebbero apporre un divieto di transito ai veicoli oltre una determinata lunghezza per evitare blocchi (ed intralci) di traffico

