San Marzano. Barretta: “avvio anno scolastico in sicurezza”

Incessante attività dell’Amministrazione Comunale per intercettare fondi dedicati principalmente alla messa in sicurezza dei plessi scolastici cittadini. L’attività si è particolarmente intensificata nei mesi estivi. In questa delicata fase l’Ufficio tecnico comunale, ha predisposto un progetto d’intervento di messa in sicurezza dei solai e adeguamento di parte dei servizi igienici dell’edificio scolastico di Via Pendino mediante l’accesso al fondo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno. In tempi relativamente celeri sono state avviate e completate le procedure di gara e sono iniziati i lavori che procedono con celerità.













Grazie alla continua e costante sinergia tra il lavoro dell’Assessore ai Servizi Scolastici ed Edilizia Scolastica Avvocato Francesca Barretta e la Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo SS. Giovanni Paolo II – Anna Frank, sarà garantito l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza senza nessun ulteriore disagio per gli studenti.

Le parole dell’assessore Barretta

“L’importanza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è una precipua priorità dell’Amministrazione Comunale, dichiara l’Assessore Barretta – rivesto questa carica politica con la delega ai servizi scolastici e all’edilizia scolastica già da diversi anni ed ho voluto dare continuità e una chiara impronta alle tante azioni messe in campo già nel precedente mandato politico in merito alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che hanno beneficiato in questi anni di una serie di finanziamenti statali senza l’impiego di fondi comunali”.

Il sindaco Zuottolo: scuola “rappresenta una delle tematiche più importanti dell’amministrazione”

“La sicurezza della nostra scuola – aggiunge il Sindaco Carmela Zuottolo – rappresenta una delle tematiche più importanti su cui alta è l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, prossima sarà anche la consegna alla comunità del Plesso scolastico di Via Pio La Torre e abbiamo già presentato un ulteriore richiesta di finanziamento che se ci sarà concesso ci permetterà la realizzazione di una mensa scolastica”.