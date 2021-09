Sarno. Uomo accoltellato per il posto auto

Parcheggia bloccando il portone di ingresso del cortile, accoltellato un 37enne. L’aggressore, di 36 anni, è stato denunciato. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica della lite degenerata in pochi minuti, in via Serrazzeta, tra la paura dei residenti.

Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione agli ordini del comandante Toni Vitale. Da una prima ricostruzione, grazie alle testimonianze dei presenti e dalle dichiarazioni rese dai due uomini, il violento contrasto sarebbe nato da un posto auto in nel cortine in cui abitano entrambi con le proprie famiglie. Secondo quanto raccontato dal 36enne, il vicino in più occasioni avrebbe parcheggiato volutamente male l’autovettura bloccando il transito e rendendo complicato il passaggio.

Un atteggiamento che, sempre secondo quanto spiegato dall’aggressore, lo avrebbe portato anche a perdere giorni di lavoro a causa del portone principale sbarrato dall’auto. Nella mattinata di mercoledì l’ennesimo diverbio, prima insulti da una parte e dall’altra, poi il dramma. La lite in pochi minuti si è trasformata in violenza con la mano armata di un coltello.

Il 37enne è stato raggiunto da un fendente alla gamba destra, tra le urla e il terrore dei familiari e dei residenti. Sul posto un’ambulanza del 118; l’uomo trasportato al pronto soccorso del “Martiri del Villa Malta” è stato medicato e per lui una prognosi di cinque giorni. Denunciato il 36enne che dovrà rispondere di lesioni aggravate. Non è stato ancora rinvenuto il coltello con il quale avrebbe ferito il vicino.