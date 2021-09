Sarno. Una palestra all’aperto per gli amanti del fitness

Sarno. L’amministrazione, dopo avere approvato il progetto definitivo, ha dato il via per l’istallazione delle attrezzature sportive nell’area, realizzata nella primavera del 2011

Una palestra all’aperto per gli amanti del fitness

Una palestra all’aperto per gli amanti del fitness e dello sport all’aperto in genere. L’istallazione degli attrezzi ginnici nel Parco della Memoria in Viale Margherita, in frazione Episcopio, sarà un nuovo punto di riferimento, un’area dedicata principalmente allo sport e al tempo libero. L’amministrazione Canfora, dopo avere approvato il progetto definitivo da 53.000 €, ha dato il via per l’istallazione delle attrezzature sportive nell’area, realizzata nella primavera del 2011, dedicata alle vittime della frana del 5 maggio del 1998.

Spazio inutilizzato

Uno spazio che nell’ultimo decennio non è stato quasi mai accessibile dalla cittadinanza. Il parco è rimasto chiuso. L’area della memoria fu concepita come centro per l’educazione alla cultura dell’ambiente, meta di scolaresche e studiosi. Con la riqualificazione il parco avrà una nuova interessante finalità sociale dedicata allo sport all’aperto. Una palestra green all’aperto che consentirà di potere fare attività fisica tutto l’anno.

Il progetto

La realizzazione della palestra all’aperto e parte di un articolato progetto per la realizzazione di infrastrutture sociali e arredo urbano e sistemazione dei parchi giochi cittadini. Per tutelare la futura area attrezzata gli stessi residenti, come riporta il quotidiano “La Città”, avrebbero già chiesto all’amministrazione comunale che lo spazio venga dotato di un impianto di videosorveglianza e possibilmente essere custodito al fine di evitare atti vandalici da sempre criticità per i beni pubblici.

