Scafati. La dott.ssa Maria Longobardi tra le 50 donne più influenti nel settore science e hi tech

E’ scafatese una delle 50 donne ispiratrici italiane nel settore scientifico e hi tech, che prova a sfidare le leggi della fisica in uno dei centri di studi di maggior rilevanza internazionale. E’ Maria Longobardi una delle donne dell’Inspiring Fifty, l’iniziativa nata per conoscere le donne in ogni ambito culturale e scientifico di maggior lustro e di maggior ispirazione per le future generazioni. Ed è probabilmente una delle figure di maggior spicco della lista, visti i grandi risultati accademici conseguiti da quando nel 1992 si è laureata all’università di Salerno nella facoltà di Fisica. Grande studiosa delle proprietà elettroniche dei superconduttori magnetici e in generale del rapporto tra le capacità fisiche delle particelle e le loro peculiarità biologiche. Una capacità di spaziare quindi nell’infinito mondo della scienza che le è valsa la nomina nel maggio di quest’anno di coordinatore capo del National Center of Competence in Research SPIN a Ginevra in Svizzera, un polo di studi internazionale che lavora sulle nuove possibilità dei computer quantici. Perché Maria è una forza della natura. “Provo a contaminare la fisica con anche altre scienze classiche come la biologia. E’ per me un’attività di studio quanto mai fondamentale per riuscire a superare i muri della nostro conoscenza e della ricerca.” Sono le parole con le quali la dott.ssa Longobardi spiega la sua filosofia di lavoro, quella che ha fatto innamorare da sempre tutti gli addetti ai lavori. Una persona che del resto, nonostante la sua caratura mondiale, che rimane molto ancorata alle sue radici:” Scafati per me è la città natale e il punto di riferimento della mia vita personale. Lì ho passato la mia infanzia e la mia adolescenza, ci sono le persone che amo e tantissime volte passavo a visitare le mie radici. Purtroppo il Covid-19 ha complicato tutto, ma non vedo l’ora che possa tornare l’occasione per un ritorno a casa.”. Come un ambasciatore in giro per il mondo, Maria nel corso degli anni ha viaggiato molto tra Europa e America, una scelta quanto mai personale, ma anche dettata dalle difficile condizioni del mondo accademico italiano, troppo chiuso in se stesso e incapace di offrire opportunità di rientro:” Non mi sento un cervello in fuga, è stata sempre una mia scelta personale quella di mettermi in comunicazione con il mondo intero e attraversarlo. Il vero problema è il ritorno. Le accademie italiane danno pochissime possibilità di far tornare i ricercatori italiani dall’estero, questo perché non esistono finanziamenti ad hoc per alcune categorie e piani di studi, senza contare che le accademie italiane riescono con molto più difficoltà a tessere relazioni internazionale nel mio particolare settore.”.

