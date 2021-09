ADAS, COME FUNZIONANO I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Gli Adas (Advanced Driver Assistance Systems) sono tecnologie moderne che aiutano i conducenti e migliorano la sicurezza attiva, lavorando sulla prevenzione degli incidenti.

La protezione riguarda anche gli utenti più deboli della strada, come pedoni e ciclisti.

Queste nuove tecnologie sono composte da una serie di sensori, che lavorano insieme al software di bordo per monitorare la guida ed intervenire in caso di emergenza. Nello specifico assistono il guidatore in varie situazioni come la frenata, il mantenimento della corsia e l’adeguamento della velocità.

Questi sistemi per la guida assistita, già presenti su alcuni modelli, saranno obbligatori a partire dal 2022 sulle auto di nuova omologazione (tutti i veicoli devono adeguarsi entro i due anni successivi). In particolare saranno obbligatori controllo adattivo della velocità; rilevamento della stanchezza del conducente; avvio del motore dopo etilometro; frenata automatica di emergenza; registrazione dati in caso di incidente (scatola nera); mantenimento attivo della corsia di marcia; anticollisione con pedoni e ciclisti.

Gli Adas sono la base delle self driving cars del futuro, ovvero le auto a guida autonoma in grado di circolare su strada senza l’ausilio del conducente.