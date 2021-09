Adele Sammartino, da Pompei al red carpet di Venezia, passando per Miss Mondo Italia

Da Pompei al Red Carpet del Festival internazionale del Cinema di Venezia. Continua l’ascesa di Adele Sammartino, 26enne pompeiana, tra le 40 top model più bella al mondo. Nata il 27 settembre del 1995 a Castellammare di Stabia, Adele lavora nella moda fin da giovanissima: a 14 inizia a frequentare l’Accademia della Moda a Napoli ottenendo il diploma due anni dopo. Nel 2016 partecipa a Miss Italia classificandosi fra le prime 20 e vincendo la fascia di Miss Cinema. Nel 2019 partecipa a Miss Mondo conquistando il titolo di Miss Mondo Italia e prendendo parte, quindi, alla finalissima internazionale a Londra dove entra nel novero delle 40 top model più belle al mondo. Nel 2016 ha preso parte al Festival del Cinema di Roma, nel 2019 la sua prima sfilata sul red CArpet di Venezia, dove è ritornata quest’anno, assieme a Dario De Simone, suo compagno di vita e di lavoro, anch’esso pompeiano. “Talvolta presi dalla forte adrenalina, dalla freneticità dei giorni che susseguono veloci, incalzanti e senza sosta, non realizziamo quanto siamo fortunati nel aver l’occasione di vivere momenti così, e quanta sia alta per me la riconoscenza a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di tutto questo” le parole di Adele. Non ha perso la sua umiltà e semplicità, nonostante gli importanti palcoscenici che ha calpestato. Alta 1.75, occhi castani chiari, capelli lunghi castani, scuri, è laureata in scienze e tecniche psicologiche all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra le specializzazioni, pensa che potrebbe frequentare criminologia o psicologia clinica. Parla inglese, ascolta Ligabue e le piace tutta la musica leggera italiana; pratica fitness. Le sue radici sono saldamente radicate a Pompei, dove oggi vive assieme al suo compagno.

MISS MONDO ITALIA

E’ ritornata quest’anno a Venezia con il titolo di Miss Mondo Italia. “Averlo potuto condividere anche con Dario, ormai mio compagno di vita, mi ha fatto letteralmente impazzire – continua, non nascondendo un velo di emozione – non trovo le parole giuste, so solo che quando ne parlo mi si spezza ancora la voce e mi si riempiono gli occhi per l’immensa gioia che ho sentito in ogni istante. Infine immensa gioia per aver sentito il calore di tutti i miei concittadini che con orgoglio mi hanno sostenuta. Per tutto questo grazie“. Testimonial per marchi importanti, come Guess, Kokka, Giomat, Wella, Kisha, Adele vnta anche una copertina con Donna Moderna e partecipazioni televisive in trasmissioni Rai. La fascia di uno dei concorsi di bellezza più ambiti, se l’è aggiudicata lei nel corso della finalissima svoltasi il 15 giugno 2019 a Gallipoli e presentata da Giorgia Palmas. Una vittoria che le ha consentito di rappresentare l’Italia nella finalissima “Miss Mondo” di Londra. Un trionfo che Adele ha dedicato al papà. “Non basterebbero ringraziamenti necessari per dimostrarvi il mio riconoscimento, in un mondo che ad oggi si costella di così tanta menzogna, ed io invece ho avuto la fortuna di essere circondata da una grande famiglia come quella di Miss Mondo Italia che dal primo giorno mi ha dimostrato tatto e umanità – ha scritto sul suo profilo Instagram, dove ha ampiamente sfondato quota 30mila followers – Ringrazio poi famiglia mia tutta che da sempre mi supporta donandomi amore e una giusta dose di carica emotiva. Infine ringrazio voi che da sempre mi dimostrate affetto”. L’agenda di Adele è ricca di impegni, l’aspettano campagne pubblicitarie importanti, ma prima di tutto “A fine mese ci sarà la nuova edizione di Miss Mondo Italia, dove passerò la corona a chi mi succederà”.

Adriano Falanga