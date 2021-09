Nocera Inferiore. Al via la riqualificazione dell’ asse via Napoli – via Rea

Questa mattina l’ Amministrazione, comunale guidata dal sindaco Manlio Torquato, ha presentato l’ avvio dei lavori del I° stralcio dell’ asse viario via Napoli – via Rea. Il progetto, inserito nel Piano triennale dei LL.PP 2019- 2021, nello specifico e per intero riguarda la “Riqualificazione urbana ed ambientale di Via Rea, via Pucci e Via Napoli fino all’ incrocio con via D’ Alessandro ”.

Alla presenza dei rappresentanti dell’ ufficio tecnico comunale, e dell’ assessore al ramo Immacolata Ugolino , sono stati illustrati i lavori che interesseranno precisamente il tratto compreso tra l’ incrocio di via D’ Alessandro a quello di via Astuti . E’ previsto il ridisegno della piazza, l’ inserimento di nuovi marciapiedi, una pista ciclabile e l’ampliamento delle aree a verde oltre che la pubblica illuminazione. Il costo dell’ intervento per i lavori del I° stralcio, è di circa 400 mila euro ed è finanziato con mutuo a Cassa Depositi e Prestiti , a cui è stato aggiunto un co-finanziamento regionale di circa 100 mila euro ottenuti per la realizzazione della pista ciclabile.

L’ Assessore ai LL.PP, l’ arch. Imma Ugolino, ha dichiarato:” l’asse viario che congiunge via Napoli e via Rea è rilevante per la sua stretta vicinanza al centro cittadino anche se diviso da questo dalla strada ferrata. E’ un intervento importante anche per lo sviluppo demografico degli ultimi anni e per l’insediamento di molte attività commerciali in zona. Il ridisegno riguarda un ammodernamento con l’inserimento della pista ciclabile come previsto dal piano urbanistico comunale, ma anche la messa in sicurezza dei pedoni con l’inserimento di marciapiedi adeguati anche ai diversamente abili”.

Il sindaco Manlio Torquato afferma invece con forza: “Il ridisegno di via Napoli – Via Rea concretizza la nostra idea di città. Il progetto presentato stamattina promuove un approccio innovativo alla viabilità, con un restyling completo ed una attenzione particolare all’ aspetto green”