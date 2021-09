Nocera Inferiore. Un evento per tornare a parlare di scuola in presenza

"Tutti in classe! C'è scuola oltre la Dad" è l'evento che si terrà oggi lunedì 13 Settembre alle ore 19:30. Dibattito e presentazione di un libro per tornare a parlare di scuola in presenza dopo un anno e mezzo di covid-19.

“Tutti in classe! C’è scuola oltre la Dad” è l’evento organizzato dalla Pro Loco “Nocera di tutti” in collaborazione con la libreria Mondadori di Nocera Inferiore. A moderare l’evento, che si terrà all’aperto nello spazio antistante alla libreria lunedì 13 settembre alle ore 19, sarà la presidente della Pro Loco, la professoressa Giuseppina Esposito. Durante la serata sarà presentato anche il libro del professor Luigi Novi “Prof on the road – Influencer di classe” (Delta3 Edizioni) e proprio a partire da questo libro, in cui il docente ha trasferito le sue esperienze di amore e di passione per la scuola, si discuterà delle problematiche didattiche ed organizzative inerente a questo delicato ed importantissimo settore. Il libro di Luigi Novi è un diario in progress sul ruolo docente, una riflessione sul mondo della scuola con sprazzi critici garbati ma incisivi, momenti di insegnamento e di formazione dei giovani studenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.