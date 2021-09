Pagani Ordinanza Iacp, l’amarezza dell’amministrazione De Prisco

Ordinanza Iacp Futura a Pagani, l’amarezza dell’amministrazione De Prisco

La nota del primo cittadino

Nonostante tutti gli sforzi profusi da questa amministrazione al fine di inquadrare la penosa vicenda degli alloggi Iacp Futura, nel preciso alveo legislativo di tutela declinato dalla L n. 118 di bilancio 2020, il Tribunale in funzione di Collegio, senza entrare nel merito, ha licenziato il reclamo con un provvedimento di inammissibilità. Anche nell’ambito procedurale, ci si ritiene penalizzati per non aver avuto alcuna motivazione in merito alla “non applicabilità” dell’art. 623 CPC, che manifestamente indica la possibilità di ricorrere ex capoverso dell’art. 669 CPC ter decies al collegio in sede di reclamo. (art 623, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge… come nel caso di specie).

L’amministrazione non intende, se non attraverso altri diversi strumenti legislativi, non continuare nella tutela dei propri cittadini a suo modo ingiustamente tartassati nei loro diritti abitativi.

Con tutte le riserve continuiamo a credere in una giustizia equa e giusta, così come già avvenuto in tutti gli altri tribunali d’Italia.