Pompei. Alfonso Conforti: segnalato da un anno il marciapiedi dissestato

Il grave incidente (che con caduta accidentale ha causato un ematoma alla testa) capitato ad una sessantenne (M. I. originaria di Torre Annunziata) ha riaperto la polemica sull’assenza di manutenzione stradale a Pompei e il danno economico che deriva ai cittadini – contribuenti per i mancanti e/o ritardati interventi. Polemica mai sopita e ripresa in numerose occasioni con dichiarazioni di esponenti delle associazioni degli invalidi civili del territorio (come Mario Veglia). “Quando costerà al Comune il danno che sarà presumibilmente chiamato a rimborsare per insidia e/o trabocchetti lungo il percorso viario di Pompei?” Si chiede giustamente Alfonso Conforti (ex esponente politico della Lega in consiglio comunale, che attualmente riveste il ruolo di coordinatore delle liste elettorali contro la maggioranza amministrativa di Carmine Lo Sapio). Conforti esprime innanzitutto preoccupazione per la malcapitata ferita gravemente, che ha ricevuto i primi soccorsi (fino all’arrivo del 118) dalla guardia di finanza e da qualche pompeiano, tra i quali il gestore del bar sito in prossimità della buca del marciapiedi dove è inciampata l’anziana oplontina. Pare che la poveretta, accompagnata in pronto soccorso all’ospedale di Torre del Greco, sia stata trasferita successivamente per complicazione all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove attenderebbe (in condizioni stabili) di essere eventualmente operata per un ematoma al cranio. Relativamente al trabocchetto che si è formato incidentalmente sui marciapiedi di via Plinio (a Pompei) dovuto allo scollamento di alcuni sanpietrini, Conforti ha informato che il capo dell’opposizione Di Casola aveva dato comunicazione del pericolo rappresentato dal dissesto da quasi un anno al Comune di Pompei. Ora sarebbe ancora più urgente la ricognizione dei marciapiedi di tutta Pompei allo scopo di avviarne una seria manutenzione.

