Pompei. Encomio a Mastro pasticciere Romeo Peluso inventore della goccia d’oro

“Per la lunga storia della sua Pasticceria, fondata a Pompei nel lontano 1960”. Recita la motivazione del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio; scritta su una pergamena stata donata questa mattina a Romeo Peluso, mastro dell’Arte bianca. Il mestiere di impastare e sagomare con arte la farina l’ha ereditata da suo padre, lavorante in un pastificio di Torre Annunziata, e tramandata ad alcuni sei suoi figli figli (Gennaro, famoso per i suoi panettoni, e Monica che proseguono nel medesimo mestiere contribuendo, insieme a diversi altri celebri colleghi pompeiani, alla rinomanza nel settore di pasticceria a Pompei, apprezzata da molti turisti e visitatori).

Maestro della pasticceria tradizionale che si esalta nei babà e le sfogliatelle Romeo Peluso ha lanciato nel corso della sua lunga attività “formati” divenuti nel tempo “tipici” di Pompei tant’è vero che i pellegrini che arrivavano da tutt’Italia a maggio e a ottobre, dopo al supplica si mettevano in fila (nella sua storica pasticceria di via Lepanto attualmente gestita da suo figlio Gennaro) per comprare e portare a casa i loro pacchi di “Goccia d’oro” o “goccia di platino” a secondo il gusto della crema inserita dentro al famoso bigné “a forma di goccia” entrato a pieno titolo nella storia recente di Pompei, apprezzata in tutto il mondo per la sua storia antica e la devozione alla Madonna del Rosario. La più recente creazione del pasticciere Romeo Peluso è la “Pompeiana”, ispirata appunto alla città antica”.

