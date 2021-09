Nocera Inferiore. Al via l’anno scolastico 2021-2022

Un ritorno a scuola in sicurezza con tanti interventi edilizi conclusi e altri in procinto di andare in porto. Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo anno scolastico all’interno del comune di Nocera Inferiore la parola d’ordine dell’amministrazione si chiama precauzione. Presenti questa mattina il vicesindaco della città Federica Fortino, l’assessore ai lavori pubblici Immacolata Ugolino e il presidente della commissione consiliare sanità Vincenzo Stile, che hanno illustrato le novità da un punto infrastrutturale dei plessi scolastici primari e comprensivi ma anche i nuovi e i vecchi comportamenti da mettere in atto come buona educazione a contrasto del Covid-19.

”Siamo consapevoli che sono stati anni molto particolari per la pubblica istruzione, da domani sarà presenza per tutti e sarà un nuovo inizio formativo e sociale. Abbiamo un minimo di normalità, comunque esisteranno tutta una serie di precauzioni da rispettare come il distanziamento e il possesso del Green pass per tutti i genitori che dovranno entrare all’interno dei luoghi scolastici. Tutta la nostra attenzione è volta ad evitare qualunque tipo di focolaio.” Sono le parole introduttive del vicesindaco Fortino, che lascia poi la parola all’assessore ai lavori pubblici Imma Ugolino, la quale è andata in rassegna dei vari interventi messi e da mettere in campo nei prossimi mesi:” Lo stilato programma triennale di lavori relativi all’edilizia scolastica ci ha aiutato ad affrontare la crisi epidemiologica. L’anno scorso al plesso Marrazzo sono state allargate delle classi, quest’anno al plesso dei Cicalesi è successo lo stesso, e nel frattempo ci troviamo alcuni plessi con la popolazione scolastica in aumento. Al plesso di via Gramsci stiamo mettendo in atto lavori strutturali dal valore di 2,4 milioni di finanziamento con interventi invasivi che dureranno circa un anno, alcune delle classi andranno al plesso di Santa Chiara e al De Lorenzo per quarte e quinte. Volevamo che fosse tutto pronto per il rientro scolastico.”.

Per quanto concerne l’inizio delle attività di mensa pubblica, l’amministrazione ha specificato come si è in attesa del debutto del nuovo anno scolastico per studiare l’andamento curriculare delle classi e meglio capire se e come organizzare il servizio che andrebbe comunque con grande probabilità consumato all’interno delle aule scolastiche. “Si inizia con maggiore serenità, i ragazzi devono ancora concludere il ciclo vaccinale, domani faremo l’open day della seconda dose che sarà come nel caso della prima molto popolata. Per i frequentanti dell’asilo i docenti sono tutti muniti di green pass, per tracciare creeremo dei gruppi stabili, proprio perchè al di sotto dei 6 anni è difficile mantenere gli assembramenti.”