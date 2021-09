Nocera Inferiore. Iniziato il ciclo di restauro conclusivo degli affreschi del Castello Fienga

L’Associazione “Ridiamo vita al Castello” è lieta di comunicare nell’ambito del progetto “Salviamo gli affreschi”, che le restauratrici ritorneranno al Castello del Parco-Palazzo Fienga da Lunedì 13 a Venerdì 24 Settembre 2021, per completare i lavori di restauro incominciati a fine Maggio di quest’anno.

Un gruppo di esperti del restauro, coordinato dalla Prof.ssa Raffaella Greca Direttrice Tecnica del Cantiere, condurrà a compimento il recupero dell’unica testimonianza pittorica di tutto il Complesso, ovvero gli affreschi di epoca desideriana (XI secolo d.C) che si trovano ai piedi della Torre Mastio del Castello medievale. Un’imponente corpo di fabbrica di epoca sveva (XIII secolo d.C) che poggia su un edificio antecedente di epoca normanna; quest’ultimo a sua volta ha inglobato in sé una struttura religiosa, di cui è visibile solo l’abside affrescato. Proprio in questa porzione absidale ritroviamo gli affreschi raffiguranti tre santi: Giovanni, Andrea e Pietro.

I restauri incominciati qualche mese fa, avevano visto la partecipazione di studenti e studentesse dell’UNICAL (Università della Calabria) nonché di una stagista proveniente dall’isola di Santa Lucia, nell’America centrale. Alla fase diagnostica e di documentazione fotografica, è seguita la messa in sicurezza degli strati pittorici e la pulitura delle superfici colorate. Ad oggi l’obiettivo non solo è quello di mettere in risalto la trama pittorica, ma anche di comprendere e dar luce ai materiali utilizzati e l’evoluzione delle tecniche di impiego degli stessi.

Così come a Maggio anche a Settembre la “YoCoCU Youth in Conservation of Cultural Heritage” lavorerà sugli affreschi. Questa è un’associazione con sede a Roma, di cui il presidente è Dott.re Andrea Macchia, o per meglio dire un team di esperti del campo che hanno abbracciato appieno la causa con entusiasmo e curiosità.

Il dialogo e la collaborazione con le istituzioni preposte alla salvaguardia del bene sono stati fondamentali per la buona riuscita del progetto. A partire dall’Ente Comune, che attraverso i tre assessorati: Cultura, Patrimonio e Sviluppo economico, ha stanziato parte della quota per coprire i costi legati all’intervento, senza dimenticare poi la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino.

“Restaurare questi affreschi significa permettere ad una comunità intera di riscoprire la bellezza della propria cultura e comprendere che un alternativa alla strada c’è sempre, soprattutto nel campo dei beni culturali ed in particolar modo nella nostra terra. Per l’Associazione gli affreschi non sono un momento, bensì l’inizio di un percorso che miri a recuperare l’intero patrimonio medievale del nostro Castello rendendolo fruibile e trasformandolo in oggetto di studio e ricerca da parte delle istituzioni scolastiche, accademiche ed universitarie del territorio. Il mio abbraccio più stretto va agli associati di Ridiamo vita al Castello per l’impegno e la passione che quotidianamente spendono in quello che fanno, per le competenze e professionalità che mettono a continua disposizione di questa realtà. A loro, il mio impegno.” – Sergio Claudini presidente “Ridiamo vita al Castello”.