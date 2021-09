Pagani. Alloggi IACP, l’asta continua: monta la rabbia

Inammissibile il ricorso del comune di Pagani, non si interrompono le aste per l’acquisto degli appartamenti Iacp Futura. Speranze, illusioni, parole e barricate, durate mesi, sembrano essere state inutili per i possessori dei circa 50 appartamenti di edilizia agevolata collocati tra via Leopardi, via De Gasperi e via Taurano. L’annuncio che l’asta andava avanti è stato dato con una nota stampa dal sindaco Lello De Prisco.

Il diritto di prelazione

Per gli assegnatari non resta che l’appello al diritto di prelazione proposto dall’avvocato Luana Giammetta, che al momento sembra essere l’unica soluzione per riappropriarsi dell’abitazione per la quale avevano già versato già una cospicua quota prevista dai mutui. Lo scorso 7 settembre al Tribunale di Nocera Inferiore si registrarono anche accese proteste da parte degli assegnatari paganesi supportati da quelli di Fisciano, anche loro colpiti dal default della “Iacp Futura”. Una protesta pacifica durante proprio il primo giorno utile per l’esecuzione delle aste. Accanto agli assegnatari non fece mancare il suo sostegno il sindaco paganese De Prisco ed il suo omologo di Fisciano, Vincenzo Sessa. Manifestazioni che però non hanno sortito alcun risultato di rilievo.