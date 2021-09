Pro Loco Angri. “Festa del Pomod’Oro” 2021. Avviso pubblico per le attività di ristorazione del territorio.

L’invito della Pro Loco Angri.

La Pro Loco Angri sulla base delle proprie competenze e finalità, in un ottica di continuità e di ripresa della promozione del territorio e delle sue eccellenze, indice un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione all’evento “Festa del Pomod’Oro 2021″ che si svolgerà nell’ambito della rassegna “Angri Città d’Arte”, nei giorni 23, 24, 25 e 26 settembre.

Avviso per attività di ristorazione.

L’avviso è rivolto a: ristoranti, bettole, osterie, snack bar, taverne, tavole calde, trattorie, e ad associazioni e/o imprese e con essi ai loro chef che operano nel settore della gastronomia e delle attività che fanno parte delle filiera alimentare.

Showcooking

A loro verrà data la possibilità di partecipare gratuitamente all’evento: “SHOWCOOKING – i piatti dedicati al pomodoro”, che si svolgerà all’interno delle manifestazioni in programma per la “Festa del Pomod’Oro”.

Partecipazione e programma.

La partecipazione prevede l’esibizione dal vivo di chef e ristoratori del territorio che raccontano ricette, aneddoti, trucchi e curiosità che riguardano il loro lavoro e il luogo dove svolgono la loro attività. Ogni chef, e quindi ogni ristoratore, si esibirà proponendo un piatto il cui ingrediente principale dovrà essere il pomodoro.

Ambasciatore sarà lo chef stellato Giovanni De Vivo.

L’evento vedrà come responsabile organizzativo, ambasciatore della “Festa del Pomod’Oro” Giovanni De Vivo, chef stellato.

Termine di scadenza 20 settembre.

I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 20 settembre inviando esclusivamente una mail a: prolocoangri.sa@gmail.com riportante la seguente dicitura nell’oggetto: “Richiesta di partecipazione manifestazione “Festa del Pomod’Oro”.

Nella mail è necessario specificare la denominazione dell’attività, il nominativo di un referente con recapito telefonico per essere ricontattati al fine di avere tutte le informazioni dettagliate.