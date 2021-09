Scafati. Quindici giorni per trovare soluzioni all’emergenza allagamenti

Soluzioni in quindici giorni per risolvere tempestivamente le annose problematiche della città di Scafati relative ai fenomeni di allagamento che iniziano a diventare sempre più frequenti con l’arrivo dell’autunno. La città dell’agro è al momento una grande vasca idrofobica, incapace di mantenere la città vivibile alla presenza di precipitazioni più o meno consistenti e durature. L’ultimo preoccupantissimo caso si è vissuto lo scorso mercoledì, quando un acquazzone passeggero di circa trenta minuti è stato capace di immobilizzare la città e di tagliarla a metà. Il caso più forte della sera è stato quello di via Passanti, dove l’acqua ha subito stagnato tanto da creare un vero e proprio muro d’acqua di oltre un kilometro tra Via Passanti (altezza via Tricino), fino ad arrivare a Via Cesare Battisti, allagando così anche l’inattiva stazione della circumvesuviana di Scafati. Un disastro ambientale che ha tenuta bloccata la città per oltre due ore, quando finalmente la situazione è tornata gestibile. C’è poi un caso limite, che parla di una strada allagata anche sotto il sole più alto estivo. Si parla di Via Nuova San Marzano, dove i liquidi emessi dalle vicine industrie non riescono in qualunque maniere ad essere assorbiti dai piccoli canali vicini che imbottigliati esondano nella strada, con melma putrida che uccide polmoni e pelle con reazioni allergiche molto importanti. Ieri mattina il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha ospitato all’interno della sua stanza un incontro straordinario a cui hanno partecipato dei referenti della Regione Campania, Ente Idrico campano, Gori S.p.A., Genio civile di Salerno e Consorzio di bonifica integrale – Comprensorio Sarno per discutere degli interventi urgenti da mettere in campo sul territorio e sulle due emergenze più importanti.

“Non voglio più vedere strade invase dall’acqua, famiglie intrappolate nelle loro case e scantinati allagati. Chi deve intervenire, lo faccia subito. I referenti della Regione Campania, di Gori ed Ente idrico campano ci hanno chiesto quindici giorni di tempo per cercare di approntare un piano di intervento da attuare nel più breve tempo possibile, che sia parzialmente risolutivo, nelle more del completamento dei lavori per la realizzazione della rete fognaria. Un piano di intervento che possa insomma, quanto meno, attenuare il problema, mitigarne gli effetti devastanti che siamo costretti a subire come territorio ogni volta che piove” sono le dichiarazioni forti del Sindaco Cristoforo Salvati, che per l’incontro del 28 Settembre vuole avere azioni concrete e non piani da strutturare. Per il fenomeno di Via Passanti nelle prossime due settimane si accelererà la conclusione del collettamento fognario che va dalla strada alla fogna di via Cesare Battisti, mentre per via Nuova San Marzano si lavorerà sulla portata dei canali, aspettando aggiornamenti. Interventi, che come già sottolineato, saranno solo di emergenza, perché il problema degli allagamenti è estremamente ampio e ha origini profondamente urbanistico-naturalistici che coinvolgono tutta la valle del Sarno. “Abbiamo prospettato anche noi – ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Vitiello – un’ipotetica soluzione al problema, che gli intervenuti valuteranno per testarne la fattibilità. Va chiarito che il problema ambientale legato alla realizzazione della rete fognaria è ben distinto dal problema degli allagamenti, che riguarda principalmente via Passanti, via Cesare Battisti e piazza Vittorio Veneto. Una cosa è certa. Il problema degli allagamenti sul territorio va assolutamente risolto e faremo tutto quanto è in nostro potere per giungere ad una soluzione”.