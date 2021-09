VIDEO – Napoli. Ecco il progetto non vedo non sento non parlo

Napoli. Ecco il progetto non vedo non sento non parlo

La presentazione progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, coincide con la ripresa del nuovo anno scolastico regionale. Tante le problematiche da affrontare come sottolinea l’assessore regionale delegato Lucia Fortini. Il progetto ha come obiettivo la creazione di una rete integrata per il contrasto agli abusi e ai maltrattamenti, in grado di garantire risposte qualificate nelle situazioni di disagio psico – fisico del soggetto, conseguenza anche di una mancata tutela e di protezione. Una rete di specialisti formati ad hoc dovrà essere preparata per operare con interventi omogenei e coerenti.

































I partner del progetto

Tra i partner del progetto nell’agro anche la Cooperativa Sociale il Sollievo guidata da Gaetano Stanzione e il I e V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore. Alla presentazione a Palazzo degli Armieri a Napoli presente anche lo l’equipe delle politiche sociali di Angri guidati dall’assessore delegato Maria D’Aniello.