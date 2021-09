Pompei. Sequestrata una lavanderia industriale scaricava veleni nel Sarno

Una ispezione congiunta operata dalla Guardia Costiera e la Polizia Metropolitana di Napoli (indsieme a funzionari Gori) ha prodotto il sequestro una lavanderia industriale dell’Area Sud di Pompei. Si tratta di un’azienda attiva da molti anni con la prestazione di servizio lavanderia della bianchcheria al settore ricettivo (bar, alberghi e ristoranti). Inutile dire che tra i residenti diel territorio delle foce del Sarno sale la speranza che si tratti solo dell’inizio di un’operazione ad ampio raggio perché si presume che molti altri (aziende e privati) abbiano operato allo stesso modo nello smaltimento dei liquidi industriali e/o delle acque sporche. L’operazione di Pompei è partita nel quadro più ampio di controlli ambientali finalizzati al contrasto degli sversamenti illegali di reflui nel fiume Sarno. Dalle indagini svolte è emerso che, nel comune di Pompei, una Lavanderia industriale sita nell’area fluviale sversava gli scarichi – frutto del ciclo di lavorazione – direttamente all’interno delle fognature dello stabilimento che però erano destinate alle acque piovane, invece di convogliarle verso il depuratore aziendale. Un sistema incivile per risparmiare corrente elettrica scaricando il liquidi industriali tra le acque piovane che con un’apposita tubatura venivano immesse anonimamente nel Sarno a poche centinaia di metri dalla lavanderia industriale. Ora l’intera Azienda che tra gli opifici e lo spazio circostante occupa una superficie complessiva di oltre 3000 metri quadri, è stata posta sotto sequestro. L’attività è stata sospesa anche per la presenza di una vera e propria discarica abusiva di materiale ferroso, macchinari in disuso, veicoli e furgone da rottamare su un terreno incolto adiacente la lavanderia mentre è stata imputata ai titolari la mancanza di rispetto della normativa sulla tracciabilità del ciclo rifiuti. La multa comminata in prima istanza al titolare della lavanderia industriale supera i 30.000 euro. I controlli sono stati eseguiti con la collaborazione del personale tecnico della GORI e con l’impiego di polvere chimica di fluoresceina (colorante fosforescente non inquinante utilizzato come tracciante allo scopo ricostruire il percorso degli scarichi nelle condutture metropolitane). Sono stati eseguiti anche ulteriori controlli al personale dipendente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rispetto delle Normative anti Covid-19. Le indagini eseguite, com’è stato anzidetto rientrano nell’ambito di una più ampia attività investigativa delegata estesa a tutto il territorio di pertinenza del fiume Sarno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

