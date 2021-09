Pompei. Sei centri sanitari partecipano all’iniziativa di tamponi gratuiti negli Scavi

Dopo la scadenza della manifestazione d’interesse bandita dal Comune di Pompei finalizzata a reperire Centri sanitari interessati a fornire supporto all’Asl per la somministrazione dei tamponi antigenici nell’area archeologica siila base di un Protocollo d’Intesa tra Comune di Pompei e Asl Napoli 3 Sud a supporto del Parco Archeologico di Pompei risultano 6 centri disponibili alla prestazione del servizio sono: la Casa di cura Maria Rosaria, il Centro Polispecialistico Medi Srl, il Laboratorio Maiello, il Cmo, il Laboratorio d’Analisi Matrone e il Laboratorio di Analisi Cliniche Gentile.

Il servizio di tampone rapido messo a disposizione dai centri accreditati presso la Regione faranno in modo che i turisti potranno gratuitamente effettuare un tampone presso ogni ingresso del Parco Archeologico e proseguire la visita in piena sicurezza. Al momento, i turisti, soprattutto stranieri, sprovvisti di Green Pass e che quindi per accedere all’area degli Scavi devono essere sottoposti a tampone antigenico, possono farlo solo presso un ingresso degli Scavi.

“Incrementando questo servizio, non solo la città di Pompei offrirà un ulteriore ed esemplare servizio di accoglienza, ma verranno anche scongiurate le file e le interminabili attese che potrebbero indurre turisti e Tour Operator a non visitare il Parco Archeologico”. Ha fatto notare il sindaco di Pompei.

Chiusa la manifestazione d’interesse e dopo l’incontro di questa mattina tra responsabili dei centri medico sanitari, Asl e Comune, spetterà all’Azienda sanitaria coordinare e predisporre i turni nei pressi dei diversi varchi. Un’operazione che verrà effettuata in tempi rapidi per consentire di erogare in tempi brevi

il servizio a sostegno del Parco Archeologico.