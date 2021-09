S.Egidio. Questione forno crematorio, verso un confronto pubblico?

Questione forno crematorio. Il comitato “No forno” lancia un pubblico appello pubblico ai candidati alla carica di sindaco Antonio La Mura e Roberto Marrazzo affinché la questione, possa essere tratta in un pubblico confronto con i due avversari. Il comitato chiede che venga fatta chiarezza sulla realizzazione del forno crematorio e sullo stato attuale dei lavori di riqualificazione dell’area cimiteriale. L’area interessata oggi versa in uno stato d’incuria e di abbandono e la questione cimitero è tematica particolarmente sentita dalla cittadinanza.

L’impegno del Comitato

“Nonostante gli sforzi messi in campo dal comitato “no forno” (che rappresenta circa 2000 nostri concittadini che hanno sottoscritto la nota petizione), non ha trovato e ricevuto un “impegno chiaro e preciso” da parte degli amministratori che si sono succeduti” si legge nella nota invito al confronto. Sempre secondo quando scrive il comitato “la costruzione del forno crematorio potrebbe pregiudicare in futuro non solo la salute dei cittadini, ma il futuro sviluppo economico e turistico del centro storico”.

La Mura pronto al confronto con Marrazzo?

Immediata la disponibilità al confronto “vis-à-vis” di Roberto Marrazzo, tuttavia il candidato Antonio La Mura avrebbe manifestato riserve per un confronto diretto pubblico con il suo avversario. “Caro Presidente nel ringraziarti per l’invito con il Comitato e con l’altro candidato Sindaco su una tematica così rilevante e notevolmente sentita dai cittadini. Il contesto ideale per il dibattito sarebbe la contestuale presenza in studio dei 2 candidati, opportunamente intervistati da un giornalista professionista nelle vesti dì moderatore. Ma noto che, evidentemente scoraggiata dai precedenti rifiuti dell’altro candidato a un confronto, proponi un incontro separato” chiosa Roberto Marrazzo.