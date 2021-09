VIDEO – Angri. Degrado e abbandono davanti alla chiesa

Angri. Incrocio tra Via Nazionale e Prolungamento Corso Vittorio Emanuele come le “Città Invisibili” di Calvino















Angri. Degrado e abbandono davanti alla chiesa

Incrocio tra Via Nazionale e Prolungamento Corso Vittorio Emanuele come le “Città Invisibili” di Calvino. Così definisce questo luogo di estremo degrado il consigliere comunale Vincenzo Ferrara sul posto sollecitato dagli attori locali per sincerarsi dell’effettivo stato di abbandono di questo spazio antistante la vicina chiesa della Madonna della Pace.



















Sulla piccola piazzola sul lato destro della chiesa, arredata con una fontana di ghisa mal tenuta, c’è anche un contenitore con indumenti smessi continuamente saccheggiato dai disperati in cerca di abbigliamento da riciclare, ma anche da rifiuti e da carcasse di mortai dei fuochi d’artificio esplosi per celebrare quale evento religioso della vicina parrocchia di Don Antonio al Mura. A questo si aggiunge anche la segnaletica verticale e tubi di sfiato della rete del gas divelti forse da qualche veicolo o mezzo pesante che creano non pochi disagi agli abitanti della zona.













Strada pericolosa

Un degrado complessivo aggravato da manto stradale in pessime condizioni e la mancanza di strisce pedonali proprio all’altezza della Chiesa della Madonna della Pace. La strada è una vera minaccia per l’incolumità dei pedoni e dei fedeli. Su questo preciso tratto, di recente si sono consumate anche tragedie mortali proprio per la mancanza di sicurezza e dossi che pericolosamente al transito dei mezzi pesanti non solo disturbano le funzioni religiose ma sono anche una minaccia per la staticità degli edifici della zona di Via Nazionale.

