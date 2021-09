Articoli promozionali: ecco a cosa servono veramente

Tutte le aziende, di grandi o piccole dimensioni, riconoscono ormai da tantissimo tempo l’importanza degli articoli promozionali nella propria strategia di marketing. Per questo motivo destinano una parte del loro budget annuale ad attività promozionali come la creazione di gadget personalizzati originali, unici e creativi per i propri clienti. Pensiamo alla Coca-Cola che periodicamente lancia sul mercato e regala, una serie di prodotti loggati che nel tempo sono diventati un vero e proprio tratto distintivo, un’icona del brand stesso e per farlo, molte volte associano all’acquisto della bevanda, un articolo promozionale (come il celebre bicchiere dallo stile vintage). Altro brand che punta tanto su questa strategia è Red Bull, promotrice di numerosi eventi in cui regala tantissimi gadget a chi partecipa.

Ma perché lo fanno? A cosa servono veramente gli articoli promozionali?

Sicuramente non solo per incentivare la vendita del prodotto perché dei colossi del genere non ne hanno bisogno, lo fanno piuttosto per fidelizzare e creare brand loyalty.

Sì perché una delle ragioni principali che spingono l’azienda a promuoversi attraverso il merchandising, è quello di aumentare la popolarità del brand. Regalare un gadget che può essere utilizzato a lungo e in diversi contesti come banalmente, una t-shirt, amplifica di molto le impression cioè le possibilità che il marchio ha di farsi vedere e notare. Questo ovviamente è uno delle motivazioni che spingono anche le piccole imprese, associazioni e onlus a scegliere di acquistare e regalare gadget personalizzati.

Scegliere oggetti promozionali personalizzati adeguati, stampati con il giusto messaggio, permette di veicolare i propri valori e la mission aziendale con una potenza senza paragoni. Quando si opta per un materiale sostenibile ad esempio, si rende chiara la sensibilità dell’azienda a tematiche green.

Ultimo ma non ultimo, gli articoli promozionali sono economici e questo aspetto è fondamentale sia per chi ha grandi budget a disposizione sia per chi vuole pubblicizzarsi senza spendere cifre astronomiche.

Il mondo dei gadget è un universo praticamente infinito. Esiste una grande varietà di oggetti e prodotti che possono essere regalati a un cliente o ai dipendenti della tua azienda.

La prima cosa da fare è quella d’individuare una categoria di prodotto che si vuole personalizzare, le scelte sono molteplici:

Abbigliamento: cappellini, ciabatte, magliette.

Accessori da ufficio e cancelleria: penne, matite, block

Accessori per la casa: presine, grembiuli e molto altro.

Borracce, bottiglie e Thermos.

Borse e zaini: shopper per la spesa, sacche con coulisse e marsupi.

Dispositivi di protezione: mascherine personalizzate e gel mani.

Insomma, praticamente ogni oggetto di uso comune è personalizzabile con il proprio marchio aziendale.

A questo punto vi starete chiedendo: quali prodotti scegliere tra i tanti a disposizione? Sicuramente nell’epoca attuale c’è una grande attenzione alla sostenibilità e alla creazione di uno stile di vita a basso impatto ambientale ecco perché scegliere articoli promozionali ecologici per i vostri eventi aziendali potrebbe essere una soluzione vincente! La raccomandazione comunque è sempre quella di scegliere un gadget che possa rappresentare la propria azienda senza snaturare il brand stesso e rivolgersi ad un target specifico.