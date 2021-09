Nocera Inferiore. Assegnati gli ultimi lotti del Pip di Casarzano

L’amministrazione di Nocera Inferiore guidata dal primo cittadino Manlio Torquato incassa un grande risultato inerente l’area Pip di Casarzano, concludendo di fatto l’assegnazione di tutti i lotti. Da poche ore è infatti stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria con il quale si mettono a disposizioni le ultime particelle rimaste inoccupate negli anni, dando di fatto il lasciapassare al pieno slancio dell’area, che vedrà nei prossimi mesi tanti interventi volti allo sfruttamento economico e industriale dell’area. Il bando ha messo a disposizione una superficie totale a 9 738 mq divisi in 7 lotti. Si sbloccano così tutta una serie di progetti rimasti fermi, come il cantiere della Nocera Multiservizi, pronto a partire con i lavori ma fermo come indicato dalla Provincia di Salerno all’interno della delibera di Giunta Comunale sul piano di completamento dell’area industriale per via della mancanza in passato dell’occupazione di tutti i lotti messi al bando.

Il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato può quindi esultare:” Un lavoro lungo e costante ha permesso di raggiungere questo traguardo. Dopo 40 anni si apre una nuova era per lo sviluppo industriale della nostra città. Un ringraziamento agli uffici del Suap, all’ ufficio di Piano e agli assessori Franza e Prisco per aver contribuito al raggiungimento di questo importante risultato per la città “